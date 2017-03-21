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ДеБур: тренеры в этом сезоне реагируют на игру Бёрнса так же, как на Овечкина

21 марта 2017, вторник. 22:18. Хоккей
Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер ДеБур считает, что защитник Брент Бёрнс поражает всех тренеров лиги своей игрой так же, как это делает Александр Овечкин, который может нанести более 10 бросков за матч и провести несколько силовых приёмов. В 72 матчах сезона Бёрнс набрал 70 (27+43) очков, что является лучшим показателем среди защитников.

«Бёрнс делает поразительные вещи с точки зрения бросков по воротам и поиска траекторий. Для игрока, который бросает от синей линии, лидировать в лиге по числу бросков — уникальное достижение. И вы должны понимать ещё одну вещь — в половине случаев он не целится в ворота, а бросает с расчётом на подправление или рикошет. Думаю, его статистика могла быть ещё более впечатляющей, если бы не его игровой альтруизм.

Я помню, как Александр Овечкин приехал во Флориду, когда я там работал, и в одном из матчей нанёс 11 или 12 бросков, а также применил пять или шесть силовых приёмов. Это было фантастически, равно как и Бёрнс лучше, чем кто-либо, кого мы видели в этом году. Тренеры других команд примерно так же реагируют на игру Бёрнса после матчей, потому что в этом сезоне он просто доминирует на льду», — приводятся слова ДеБура на официальном сайте НХЛ.
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Сан-Хосе Шаркс Александр Овечкин Брент Бёрнс Питер Дебур
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