«Коламбус» продлил контракты с Седлаком, Хянникяйненом и Харрингтоном

«Коламбус Блю Джекетс» продлил контракты с нападающими, а также защитником. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Новые соглашения рассчитаны до конца сезона-2018/19.23-летний Седлак в текущем сезоне набрал 13 (7+6) очков в 56 матчах при показателе полезности "+10". 24-летний Харрингтон сыграл 16 матчей, отметившись одним голом и двумя передачами, показатель полезности "+3". 23-летний Хянникяйнен провёл 10 игр, в которых набрал 2 (1+1) очка.