Марио Лемье отправил больной раком девочке письмо со словами поддержки и подарок

Совладелец «Питтсбург Пингвинз», известный хоккеистпослал письмо и подарок для пятилетней дочери радиокомментатора из Питтсбурга, которая больна лейкемией. Отец девочки опубликовал фото письма в своём «твиттере» и отметил, что Лемье написал его дочери по собственной инициативе.Девочка получила подписанную Лемье шайбу и пожелания выздоровления. Сам Лемье в 1993 году переболел раком, после чего вернулся в хоккей.«Дорогая Даррэн, я узнал, что ты заболела и легла в больницу, чтобы врачи могли тебя вылечить. Детская больница — это удивительное место, ты там в хороших руках.Когда я был болен и лежал в больнице, моя семья и друзья всегда поддерживали меня. Это помогало мне, и я хочу, чтобы ты тоже была близка со своими родными. Посылаю тебе шайбу с автографом, надеюсь, это заставит тебя улыбнуться.Даррэн, я от всего сердца желаю тебе вылечиться, желаю всего лучшего тебе и твоей семье. Знаю, что болеть нелегко, но продолжай бороться и будь сильной. Ты это можешь», — написал Лемье.