Р. Ротенберг: ФХР будет ждать официальной информации от ИИХФ по участию НХЛ в ОИ

Первый вице-президент ФХРсообщил, что федерация будет ждать официальную информацию от ИИХФ об участии игроков НХЛ в Олимпиаде 2018 года. Ранее комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что, по всей видимости, лига не поедет в Пхёнчхан.«Мы, конечно, видим все эти новости и находимся в полной боевой готовности к развитию данного сценария. Но любая официальная информация на этот счёт должна исходить от ИИХФ. Возможно, мы уже завтра увидимся с Рене Фазелем в Санкт-Петербурге, где услышим решение. Тогда можно будет комментировать это как свершившийся факт», — цитирует Ротенберга «Р-Спорт».