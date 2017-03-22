«Рейнджерс» уступили «Нью-Джерси» в овертайме, Бучневич набрал 1 очко

«Нью-Джерси Дэвилз» вырвал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоялась в «Пруденшиал-центре» в Ньюарке и завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу хозяев.В основное время матча в составе «Дэвилз» отличились Джон Кенневилль (36-я минута) и Тейлор Холл (39). За «Рейнджерс» голы забили Оскар Линдберг (37) и Рик Нэш (42). Победу «Нью-Джерси» принёс точный бросок Джозефа Бландизи на 5-й минуте овертайма.Российский нападающий «Рейнджерс»отметился результативной передачей.