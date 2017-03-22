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Гол Баркова и 2 очка Ягра не спасли «Флориду» от поражения в игре с «Каролиной»

22 марта 2017, среда. 05:11. Хоккей
«Флорида Пантерз» уступил «Каролине Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Би-Би-энд-Ти-центре» в Санрайзе и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей. По ходу встречи «Пантерз» трижды вели в счёте, но удержать преимущество не сумели.

В составе «Каролины» дублем отметился Джефф Скиннер (22-я и 57-я минуты), ещё по голу забили Теуво Терявяйнен (6) и Себастьян Ахо (15). За «Флориду» шайбы забросили Александр Барков (2), Райлли Смит (12) и Кейт Яндл (22). Нападающий «Пантерз» Яромир Ягр отметился двумя результативными передачами.
НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2017, среда. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3 : 4 2:2, 1:1, 0:1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 – Барков (Демерс, Ягр) – 01:35 (5x5), 1:1 – Терявяйнен (Стаал, Ахо) – 05:09 (5x4), 2:1 – Смит (Йокинен, Трочек) – 11:51 (5x5), 2:2 – Ахо (Линдхольм) – 14:24 (4x5), 3:2 – Яндл (Демерс, Ягр) – 21:14 (5x5), 3:3 – Скиннер (Стемпняк, Слэвин) – 21:41 (5x5), 3:4 – Скиннер (Райан) – 56:05 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Каролина Харрикейнз Флорида Пантерз Александр Барков Яромир Ягр НХЛ
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22 марта 2017, среда
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