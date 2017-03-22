Гол Баркова и 2 очка Ягра не спасли «Флориду» от поражения в игре с «Каролиной»

«Флорида Пантерз» уступил «Каролине Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Би-Би-энд-Ти-центре» в Санрайзе и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей. По ходу встречи «Пантерз» трижды вели в счёте, но удержать преимущество не сумели.В составе «Каролины» дублем отметился Джефф Скиннер (22-я и 57-я минуты), ещё по голу забили Теуво Терявяйнен (6) и Себастьян Ахо (15). За «Флориду» шайбы забросили(2), Райлли Смит (12) и Кейт Яндл (22). Нападающий «Пантерз»отметился двумя результативными передачами.