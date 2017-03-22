«Тампа» уступила «Аризоне», несмотря на голы Кучерова и Наместникова

«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс». Встреча прошла на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.В составе «Аризоны» отличились Кристиан Фишер (5-я минута), Кристиан Дворак (31), Оливер Экман-Ларссон (45), Радим Врбата (47) и Коннор Мёрфи (59). За «Тампу» голы забили Виктор Хедман (10),(32) и(39). На счету Кучерова также результативная передача.Это поражение стало для «Лайтнинг» третьим подряд.