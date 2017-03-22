«Детройт» в овертайме дожал «Монреаль»

«Детройт Ред Уингз» переиграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в «Белл-центре» в Монреале и завершилась в овертайме со счётом 2:1 в пользу гостей.
Джастин Абделкейдер уже на 1-й минуте вывел «Монреаль» вперёд. «Детройт» сравнял счёт лишь на 58-й минуте — отличился Арттури Лехконен. Победный для «Ред Уингз» гол Энтони Манта забил за 50 секунд до конца овертайма.
Российские легионеры «Монреаля» Александр Радулов, Алексей Емелин и Андрей Марков результативными действиями не отметились.