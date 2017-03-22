«Ванкувер» в овертайме дожал «Чикаго», победив впервые за 7 последних матчей

«Ванкувер Кэнакс» прервал серию неудачных матчей, одолев «Чикаго Блэкхоукс». Очередная встреча регулярного чемпионата НХЛ состоялась в «Юнайтед-центре» в Чикаго и завершилась со счётом 5:4 ОТ в пользу гостей.
В основное время в составе «Кэнакс» дублем отметился Брендон Саттер (22-я и 43-я минуты), ещё по голу забили Хенрик Седин (20) и Рид Буше (28). За «Блэкхоукс» 2 гола забил Райан Хартман (24, 59), по одному — Мариан Госса (46) и Рихард Паник (49). Победу «Кэнакс» принёс точный бросок Даниэля Седина на 3-й минуте овертайма.
Российский нападающий «Чикаго» Артемий Панарин провёл на льду 24 минуты. Защитник «Ванкувера» Никита Трямкин отыграл 19 минут.
Эта победа стала для «Кэнакс» первой за последние семь матчей.