«Питтсбург» сыграет в плей-офф 11-й раз подряд и повторит клубный рекорд

«Питтсбург Пингвинз», победив «Баффало Сэйбрз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1), обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли сезона-2016/17.
Таким образом, «Питтсбург» сыграет в плей-офф 11-й раз подряд начиная с 2007 года, что является повторением клубного рекорда. Предыдущая серия «Пингвинз» длилась с 1991 по 2001 год.
На данный момент «Питтсбург» занимает второе место в Западной конференции, набрав 101 очко после 71 встречи регулярного чемпионата. Лидером конференции является «Вашингтон Кэпиталз» (102 очка).