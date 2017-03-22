Овечкин: пришло время найти свою игру и быть в лучшей форме

Капитан «Вашингтон Кэпиталз»прокомментировал победный матч с «Калгари Флэймз» (4:2), в котором ему удалось набрать 3 (1+2) очка.«Когда мы ловим свою игру, когда действуем слаженно, то, согласитесь, за нами очень интересно наблюдать. Наша тройка действовала очень удачно, мы хорошо двигаемся, видим друг друга. Вы можете наблюдать, как хорошо мы проходим среднюю зону, так что прямо сейчас у нас всё отлично.Лично для меня пришло время найти свою игру, сосредоточиться и быть в лучшей форме. Конечно, очень важно избежать травм в оставшихся 10 матчах «регулярки», но нельзя останавливаться, надо набирать обороты.Оши впервые забил 30 голов за сезон? Молодец. Я до сих пор смеюсь над этим», — с улыбкой сказал Овечкин в интервью Washington Post.