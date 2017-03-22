Кучеров вышел на третье место в гонке снайперов, он делит его с Тарасенко

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг»набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (3:5) и был назван его третьей звездой.В первом периоде он отдал пас Виктору Хедману, во втором отличился сам. Это позволяло «Лайтнинг» дважды сравнивать счёт.Всего у Кучерова 73 (34+39) очка в 65 матчах при показателе полезности «+10». Он вышел на третье место в гонке снайперов лиги, которое разделил с Владимиром Тарасенко из «Сент-Луис Блюз».