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Квартальнов: «Нефтехимику» надо играть в рабоче-крестьянский, современный хоккей

22 марта 2017, среда. 09:28. Хоккей
Нападающий «Нефтехимика» Никита Квартальнов рассказал о текущем положении дел в команде. Также хоккеист высказался о текущих событиях в плей-офф КХЛ.

«Нефтехимик» хорошо провёл вторую половину чемпионата, но упущенного на старте вернуть не сумел и в плей-офф не пробился — не хватило одной победы. Если говорить о моей статистике, то в 43 матчах забросил лишь четыре шайбы — по две за ЦСКА и «Нефтехимик». Такими показателями нельзя быть довольным. Разве что,
может быть, чуть-чуть скрасил картину показатель полезности — «+6».

Тренировочный сбор? Нагрузки у ребят очень серьёзные, но я в сборе участия не принимаю. Несколько недель назад заболел тяжёлой формой ангины — похоже, подхватил её в самолете. По прилёту на пять дней угодил в больницу. Вроде бы немного восстановился, но Назаров посоветовал взять паузу — ангина опасна осложнениями. То же самое сказали и врачи. Игру с болельщиками, несмотря на самочувствие, не имел права пропустить. Надеюсь, никого не заразил. Кто-то из болельщиков вышел на лед в раритете — зелёном шлеме Jofa, в котором, наверное, играл ещё мой отец и другие хоккеисты его поколения. Кто-то потребовал, чтобы я с болельщиком поменялся и ретро-шлем взял себе. Пришлось подчиниться.

У нас скоростная и агрессивная команда, имеет смысл играть в рабоче-крестьянский, современный хоккей. Наверное, в плане жёсткости в КХЛ с нами могут поспорить разве что Нижний Новгород и ЦСКА. Ну и ещё «Локомотив».

Очень огорчился, когда проиграл ЦСКА. Позвонил отцу, поддержал. «Локомотив», конечно, удивил. Не уступил ЦСКА в жёсткости, агрессии, мобильности. Всё у армейцев Москвы впереди, команда на правильной дороге. Стиль ЦСКА? Мне показалось, что похожий стиль Россия увидела на Кубке мира в исполнении североамериканских сборных. И вряд ли кто-то скажет, что это был не современный хоккей… При всём уважении к Ярославлю и Казани скорее всего нас ждёт финал СКА — «Магнитка». С абсолютно равными шансами», — цитирует игрока Russia-Hockey.
Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
Теги
ХК Локомотив ХК Металлург Мг ХК Нефтехимик ХК СКА ХК ЦСКА Дмитрий Квартальнов Никита Квартальнов
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