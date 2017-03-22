Оши: Овечкин играл, как в прошлом плей-офф, на кураже

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз»оценил игру капитана столичной командыв матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (4:2). Российский форвард отметился заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами.«Овечкин играл как в прошлом плей-офф. На кураже. В плей-офф он показывал просто отличный хоккей. Он является одним из лучших наших игроков и знает, какое сейчас время. Сейчас он уже ветеран и жаждет помочь нам далеко зайти в плей-офф», — передаёт слова игрока официальный сайт НХЛ.