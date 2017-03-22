Майоров: поражаюсь, как быстро вырос тренер Илья Воробьёв

Двукратный олимпийский чемпион, вице-президент ФХР Борис Майоров высказался о тренерах финалистов Восточной конференции КХЛ — Илье Воробьёве из «Магнитки» и Зинэтуле Билялетдинове из «Ак Барса».
«Воробьёв – действующий чемпион КХЛ. И это уже вызывает уважение. Я поражаюсь, как быстро этот тренер вырос. Уж не знаю, что тут больше повлияло – гены отца, тесное общение с Майком Кинэном, опыт работы в нынешней сборной России… Думаю, что главное – сам Илья Воробьёв, его тренерский талант. Его «Металлург» радует стабильностью. В этом сезоне уральцы допустили всего один спад. Причём сравнительно небольшой. И это большое искусство.
При этом совершенно очевидно, что Билялетдинов опытнее Воробьёва. Он начал в «Динамо». Имеет опыт работы за рубежом, в том числе и в НХЛ. Долгое время работал тренером сборной России. Да и в «Ак Барсе» у него вся работа отлажена идеально. Это богатейший опыт. И особенно это касается битв в плей-офф. Билялетдинов – вообще большой наставник. Сколько он игроков за свою карьеру воспитал! В отличие от того же Быкова, к примеру, которого у нас любят превозносить», — цитирует Майорова «Советский спорт».