Генменеджер «Филадельфии»: главный тренер проделал хорошую работу

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз»оценил работу главного тренера Дэйва Хэкстола.«Дэйв проделал хорошую работу. Я не вижу каких-либо проблем со стороны тренера. Проводим ли мы удачный сезон? Нет. Но он ещё не закончен.Когда сезон завершится, мы сядем и будем оценивать работу каждого, в том числе неограниченно и ограниченно свободных агентов. И меня тоже, хотя возможность оценивать свою работу я бы хотел предоставить другим людям. В соответствующее время будем принимать решения. Сейчас же мы полностью сосредоточены на очередных матчах сезона», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.