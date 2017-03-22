Фетисов: даже Кубок Стэнли и чемпионаты мира смотрит меньше народу, чем ОИ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов
«Я не знаю, есть ли вероятность того, что игроки НХЛ всё-таки поедут на Олимпиаду, но эта ситуация повторяется каждый раз перед Играми. Надеюсь, что здравый смысл в итоге всё-таки возьмёт верх и лучшие хоккеисты мира приедут на Олимпиаду в Корею.
Я не в курсе, что именно хочет НХЛ и какие требования выдвигает. НХЛ — это по большому счёту бизнес-структура, у которой есть свои правила и регуляторы. МОК тоже серьёзная организация, которая зарабатывает большие деньги. А ведь спортсмены всего мира готовятся за деньги, в нашем случае за бюджетные, и приезжают на Игры. Уровень хоккея на Играх должен соответствовать Олимпиаде. МОК необходимо задуматься о том, что именно хоккейный турнир становится главной темой программы Игр. Если они хотят видеть хоккей самого высокого уровня — надо договариваться, иначе они могут многое потерять. Я могу сказать, НХЛ ведёт разговор о деньгах или принципе, но с приездом игроков из НХЛ олимпийский хоккей выходит на другой уровень освещения.
Турнир смотрят миллиарды людей. Даже Кубок Стэнли и чемпионаты мира смотрит меньше народу. Здесь тоже есть некое преимущество для НХЛ. Расширяется география, а также количество людей, которые увлекаются игрой и потом следят за ней», — сказал Фетисов.