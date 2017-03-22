Панарин: я не во всех матчах одинаково хорошо владею шайбой

Форвард «Чикаго Блэкхоукс»рассказал о своём отношении к прозвищу Breadman и своей игре в концовке регулярного чемпионата НХЛ.«Я не совсем ровно играю в этом сезоне. Очки всё-таки не до конца отображают игру. Вот иногда бывает, играешь кое-как, а тебе везёт, и ты всё равно набираешь очки. Я, например, не во всех матчах одинаково хорошо владею шайбой. Бывает, не могу никого обыграть или не предпринимаю активных шагов.Если честно, мне это прозвище с самого начала понравилось. Кажется, это так по-доброму, поэтому никаких обид по этому поводу у меня никогда не было, – передаёт слова нападающего американской команды «Советский спорт».