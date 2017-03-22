Веренски: календарь забирает много сил

Защитник «Коламбус Блю Джекетс»поделился впечатлениями от дебюта в НХЛ.«Часто говорят, что у молодых много сил. Это так. Но календарь забирает их. Через это надо пройти, чтобы понять, что это такое. Наверное, нельзя говорить, что я упёрся в стену, но ощущал её.Я старался твердить себе: «Я не устал. Я не устал». И всё-таки заранее выделил в календаре дни 5-дневной паузы. Пять дней отдыха! Впрочем, я знаю, что главное веселье начинается после регулярного сезона», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.