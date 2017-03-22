Шахрайчук назначен главным тренером «Кузни»

Главным тренером новокузнецкого «Металлурга» стал. Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги. Контракт со специалистом подписан до 30 апреля 2018 года с возможностью продления ещё на 1 сезон.Шахрайчук ранее возглавлял команду «Дженералз», выступающую в первенстве Украины. В сезоне-2015/16 вместе с командой из Киева он в регулярном чемпионате занял второе место из восьми, став серебряным призёром первенства Украины.В качестве хоккеиста Шахрайчук на уровне сильнейшей хоккейной лиги России, в том числе и в КХЛ, провёл 737 матчей. Он выступал за киевский «Сокол», «Ак Барс», «Локомотив», «Авангард», московское «Динамо», «Спартак», ХК МВД, «Трактор», магнитогорский «Металлург», нижегородское «Торпедо», набрал 254 (124+130) очка за результативность. Шахрайчук является двукратным чемпионом России.