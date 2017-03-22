Билялетдинов: в Магнитогорск Свитов, конечно, полетит. Он же капитан

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов сообщил, что, несмотря на пропуск тренировок, нападающий Александр Свитов полетит с командой в Магнитогорск. Также тренер высказался о предстоящей серии с действующим чемпионом.
«Одним словом скажу: мы готовимся. «Магнитка» – сложный соперник, с ним надо играть достойно. Пока у нас играет такой состав, какой есть, ещё есть время подумать. Тройка Ткачёва? Неплохо сыграли, мы пока их не трогаем
Свитов пока не катается. Посмотрим, будет ли он готов к матчам. Но в Магнитогорск он, конечно, полетит. Он же капитан команды», — передаёт слова специалиста «Бизнес Online».
>>> Свитов пропустил тренировку «Ак Барса»