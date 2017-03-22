Московское «Динамо» объявило о начале голосования за лучших игроков сезона

Хоккейный клуб «Динамо» Москва и клуб болельщиков ХК «Динамо» объявили о старте голосования за лучших игроков прошедшего сезона. Голосование будет проходить на сайте клуба болельщиков ХК «Динамо» до 10 апреля. По итогам голосования на церемонии закрытия сезона в «ВТБ Ледовый дворец» лучшим игрокам будут вручены памятные призы от болельщиков.
Проект подразумевает выбор семи лучших игроков сезона: вратаря, двух защитников, центрального нападающего, двух крайних нападающих и лучшего новичка сезона. В голосовании участвуют все игроки, которые принимали участие в матчах сезона-2016/17, за исключением игроков, покинувших клуб по ходу чемпионата.
Ссылки для голосования представлены на официальном сайте бело-голубых.