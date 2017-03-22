Генменеджер «Вегаса» пообещал собрать команду, которой будут гордиться

Новичок НХЛ клуб «Лас-Вегас» намерен представить свитера игроков команды и начать их продажу в июне 2017 года перед драфтом расширения. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Джордж Макфи.«Мы уделяем очень много внимания форме. Думаю, она вам понравится. У нас есть всё для того, чтобы победить: потрясающий владелец, отличная арена, сотрудники. Мы соберём команду, которой вы будете гордиться», – сказал Макфи.«Вегас» будет набирать игроков с помощью драфта расширения. До 17 июня все клубы НХЛ должны представить списки защищенных от драфта игроков, после чего «Вегас» выберет по одному хоккеисту из каждой команды. Состав команды будет объявлен 21 июня.