Лукоянов: можем сами себе всё испортить в серии с «Магниткой»

Нападающий «Ак Барса»рассказал подготовке команды в преддверии серии финала Восточной конференции Кубка Гагарина с «Магниткой».«Сегодня у нас первый день после тяжёлой серии, просто пробежались, продышались, встретились. Впереди следующий этап, поэтому будет такая же трудная битва. Нужно выходить и играть. Тренеры подскажут, что и как делать.Знаем, что с ними нельзя удаляться, будем стараться играть попроще, потому что риск большой. Я думаю, мы исправим все ошибки, сыграем более надёжно и дисциплинированно. Только так нам получится самим забить и как можно меньше пропустить, в том числе и из-за удалений.Всё зависит только от нас. Можем сами себе всё испортить. Все ошибки, которые мы совершали, сделаны из-за своих промахов. Нужно играть, как в последней игре. Это игра, думаю, пока лучшая в сезоне по дисциплине, по выполнению работы. Вот эту игру нужно оставить на серию с «Металлургом». Всё в наших руках.Гимаев? Это был хороший комментатор, отличный игрок. Лично с ним не был знаком, но много читал про него. Знаю, что он всё говорил в глаза, ничего не скрывал, был честным человеком. Большая утрата для всего российского, да и мирового хоккея. Жалко, конечно. Будем все его помнить», – приводит слова Лукоянова «БИЗНЕС Online».