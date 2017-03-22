Батыршин: надо сыграть с «Магниткой» так же, как «Сибирь», когда выбила её

Защитник «Ак Барса»поделился мнением о предстоящей серии с магнитогорским «Металлургом» в финале Восточной конференции.«У нас опытный тренерский штаб – они и без меня знают, как играет Магнитогорск на протяжении многих лет. Думаю, ничего нового они нам не покажут. Подготовимся. Надо сыграть так же, как «Сибирь» сыграла против «Магнитки» во втором раунде, когда выбила её. Нужно играть жёстко, плотно, не давать им времени, накрывать постоянно. В общем, агрессивно нужно сыграть.Сейчас плей-офф, финал конференции – здесь вообще без разницы, какой против тебя соперник выходит. Бывшая или не бывшая – это не важно. Это война, нужно выходить и биться", – передаёт слова Батыршина «БИЗНЕС Online».