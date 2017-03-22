Занатта: из игроков ЦСКА на ЧМ-2017 могут поехать около четырёх игроков

Экс-главный тренер петербургского СКА Айван Занатта предположил, кто из 10 игроков ЦСКА, вызванных в олимпийскую сборную, поедет на чемпионат мира. В составе олимпийской команды сейчас находятся Илья Сорокин, Богдан Киселевич, Валерий Ничушкин, Михаил Науменков, Игорь Ожиганов, Артём Блажиевский, Сергей Андронов, Андрей Светлаков, Максим Мамин и Иван Телегин.
«Ситуация с Олимпиадой всё ещё не решена, и это накладывает свой отпечаток. На 100% можно быть уверенным в том, что голкипер Илья Сорокин поедет на чемпионат мира, а затем на Олимпиаду. Из других игроков Богдан Киселевич заслужил поездку в Кёльн, как и Валерий Ничушкин, у которого большой потенциал. Зная Знарка, могу предположить, что он может позвать на турнир Сергея Андронова для сдерживающего звена», — сказал Занатта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.
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