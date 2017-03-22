Нуртдинов может сыграть с «Салаватом Юлаевым» на закрытии сезона

36-летний, год назад объявивший о завершении карьеры, может вернуться на лёд и сыграть в выставочном матче с «Салаватом Юлаевым». Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».Хоккеист выступит за команду любителей в матче, посвящённом закрытию сезона, который состоится 25 марта в Уфе. Команды будут играть в хоккей с мячом.Нуртдинов выступал за «Салават Юлаев», «Ак Барс», СКА, «Металлург» Мг, «Северсталь», «Амур», «Нефтехимик» и «Металлург» Нк. В составе «Магнитки» он дважды становился чемпионом России (2007, 2008).