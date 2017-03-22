М. Воробьёв: корейцы не деревянные, довольно сложно было против них играть

Нападающий «Салавата Юлаева»поделился впечатлениями от выступления за олимпийскую сборную России.«Играть за сборную, биться за честь страны всегда приятно. Конечно, было неожиданно, что вызвали и доверили место в составе. Примерно всё то же самое, что и в молодёжной сборной, просто цена ошибки возрастает. Ребята взрослее, опытнее, мастеровитее. А желание и борьба за шайбу такие же.Корейская команда? Я не ожидал, что они будут такими хорошо подготовленными физически – очень быстро бегают. В составе есть американцы и канадцы, они много подсказывают. Они играют по своей схеме, придерживаются тактики, то есть они не деревянные, довольно сложно было против них играть. А у нас ещё самая пиковая акклиматизация сказывалась как раз в дни игр», – передаёт слова Воробьёва официальный сайт «Салавата Юлаева».