Михайлов: считаю, что игроки КХЛ вполне конкурентоспособны на ОИ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о ходе переговоров между МОК и НХЛ по поводу участия игроков лиги в ОИ-2018.
«Почему мы должны паниковать? Хотя я очень сожалею, что все сильнейшие хоккеисты не будут участвовать в Олимпийских играх, потому что это праздник спорта на самом высоком уровне. Но НХЛ – это коммерческая организация, и, естественно, она хочет получить какие-то деньги за участие лучших игроков. Коммерция есть коммерция. Но переживать по этому поводу и делать из этого трагедию я не вижу смысла. Приедут профессиональные хоккеисты, которые выступают в своих странах. Значимость Игр не потеряется. Это проблема НХЛ. Раз они ставят бизнес так, наверное, по-своему правы. Они будут делать бизнес-проект «Кубок Канады» и сейчас просто не задумываются, что вся Европа тоже может отказаться от этого турнира. И их бизнес-проект провалится.
Если игроки НХЛ не поедут — значит, будут выступать хоккеисты, представляющие КХЛ. Я считаю, что они вполне конкурентоспособны. Разве приезд сильнейших игроков НХЛ гарантирует нам место под солнцем? Нет. И потом, энхаэловцы не приедут не только в нашу сборную, они ко всем не приедут. У нас есть национальная команда, которая сейчас играет без заокеанских хоккеистов. Она способна занять место под солнцем? Будет бороться. Все мы будем находиться в равных условиях. Но мир, к сожалению, из-за бизнес-плана НХЛ не увидит своих лучших представителей», — сказал Михайлов.