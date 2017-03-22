Тридчиков: клубная вертикаль «Трактора» — одна из первых в стране

Нападающий «Трактора»прокомментировал тот факт, что все команды клубной системы базируются в одном городе.«Это очень важный инструмент для молодых игроков, которые на живом примере могут видеть все ступени роста хоккеиста. Начинаешь со школы, 6-7 лет, и вот уже играешь на уровне КХЛ. Ребята видят, что это работает, и стремятся как можно быстрее прогрессировать в своей игре. В принципе, даже по именам сейчас можно перечислить хоккеистов, которые прошли все ступени и сейчас играют в «Тракторе»: Артём Пеньковский, Артём Бородкин, Костя Климонтов, Илья Зиновьев, Александр Шаров, Денис Мошаров, Семён Афонасьевский и многие другие.Наша клубная вертикаль – одна из первых в стране, а по качеству, думаю, вообще лучшая. Всё видно по списку имён. Далеко не все имеют возможность получить контракт после школы, чтобы ты чувствовал, что тебя видят и нуждаются в тебе. Тем более вертикаль позволяет нам не покидать пределы Челябинска, нашего родного города. Сколько ребят потерялось после переезда в другой город? Так или иначе, это серьёзный стресс для организма, и не все справляются с психологической нагрузкой», — цитирует игрока официальный сайт клуба.