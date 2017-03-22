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Мэйсон: «Филадельфии» нужно прикладывать больше усилий

22 марта 2017, среда. 16:50. Хоккей
Голкипер «Филадельфия Флайерз» Стив Мэйсон прокомментировал поражение от «Виннипег Джетс» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Лётчики» занимают 12-е место в таблице Восточной конференции, отстав от восьмой строчки на 7 очков.

«Нам нужно было заставить соперника чувствовать дискомфорт. Мы играли против вратаря Хатчинсона, который два месяца не выходил в старте, и мне не кажется, что нам удалось как-то усложнить ему жизнь.

Нужно прикладывать больше усилий и избавиться от привычки постоянно чередовать победы с поражениями. Команде необходимо расти», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Филадельфия Флайерз
Новости. Хоккей
22 марта 2017, среда
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