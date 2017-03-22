Мэйсон: «Филадельфии» нужно прикладывать больше усилий

Голкипер «Филадельфия Флайерз»прокомментировал поражение от «Виннипег Джетс» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Лётчики» занимают 12-е место в таблице Восточной конференции, отстав от восьмой строчки на 7 очков.«Нам нужно было заставить соперника чувствовать дискомфорт. Мы играли против вратаря Хатчинсона, который два месяца не выходил в старте, и мне не кажется, что нам удалось как-то усложнить ему жизнь.Нужно прикладывать больше усилий и избавиться от привычки постоянно чередовать победы с поражениями. Команде необходимо расти», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.