Гомоляко: Вайсфельд и Захаркин — умные люди, не знаю, почему не могут поговорить

Чемпион России, известный в прошлом нападающийподелился мнением об отставке Игоря Захаркина из «Салавата Юлаева».«Салават Юлаев» висел на волоске. Да, в серии с Казанью подопечные Захаркина выглядели достойно, но всё равно проиграли. Возможно, тренеру могли дать ещё год поработать, но в Уфе решили иначе. Вайсфельд и Захаркин – два взрослых и умных человека. Я не понимаю, почему они не могут сесть и поговорить, а не нападать друг на друга в прессе. Это ни к чему хорошему не приводит», — цитирует Гомоляко официальный сайт КХЛ.