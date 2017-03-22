Николишин: все отставки тренеров по ходу текущего сезона считаю неоправданными

Заслуженный мастер спортаподелился мнением о тренерских отставках в КХЛ.«Все отставки, произошедшие по ходу сезона, считаю неоправданными. Они больше напоминают некую «игру менеджеров». Что касается увольнений тренера после сезона – каждый случай индивидуален. Перемены в ХК «Сочи» я понять могу – не был достигнут результат. Но мне кажется, в клубе большой вопрос по селекции.Вообще, у нас очень сложно оценивать работу тренера, поскольку тренер и менеджер не работают вместе. Мы не знаем, что на самом деле произошло в Уфе. Сначала дал интервью Захаркин, затем – Вайсфельд, интервью противоречивые. Что на самом деле творилось в команде – неизвестно. За что отстранили Захаркина? За поражение в первом раунде от «Ак Барса»? А какие задачи ставились изначально? Мы этого не знаем. Владимир Юрзинов из «Куньлуня» ушёл сам. Какие причины у него были – этот вопрос, наверное, стоит задать руководству клуба.Андрей Разин пришёл в клуб по ходу сезона. Понятно, что он должен был попробовать выйти в плей-офф. Но какие были договорённости? Выполнил задачу – значит остался? Или что-то другое? С той командой, в том положении, в котором «Югра» находилась, выйти в плей-офф было сверхсложно. Что-то изменить в такие короткие сроки практически нереально», — цитирует Николишина официальный сайт КХЛ.