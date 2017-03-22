Чибисов: как остановить звено Мозякина? Я не эксперт, чтобы знать такие секреты

Нападающий «Ак Барса»поделился ожиданиями от финальной серии Восточной конференции с магнитогорским «Металлургом».«Как остановить тройку Зарипов-Коварж-Мозякин? Я не эксперт, чтобы знать такие секреты. Будем стараться, навязывать борьбу и посмотрим, что получится.Чем запомнились игры против «Металлурга» в регулярном чемпионате? Все матчи были упорными, была борьба. Разрыв в одну шайбу, один из матчей завершился только в серии буллитов. Посмотрим, как будет в серии», — приводит слова Чибисова официальный сайт клуба.