Белякова: я не призывала поддерживать сборную США в их решении по бойкоту ЧМ

Нападающий женской национальной сборнойответила на ряд публикаций, появившихся в СМИ от её лица.«Я ни в коем случае не поддерживала решение американских хоккеисток о бойкоте чемпионата мира и тем более не призывала устраивать подобное в нашем женском хоккее. Отметила лишь то, что в России уровень зарплат в мужском и женском хоккее тоже сильно отличается и, возможно, на этот момент следует обратить внимание. Ведь мы точно так же отдаём огромное количество времени хоккею, участвуем в сборах и тратим ничуть не меньше сил и энергии.Что касается ситуации в США — это их кухня. Нам не следует лезть в их проблемы, уверена, что в скором времени они разберутся во всём сами. Наша главная задача сейчас — как следует подготовиться и хорошо выступить на чемпионате мира. Повлияет ли как-то на результат возможное неучастие команды США? Посмотрим, турнир покажет, не придаём этому большого значения. Сборная России будет, как и всегда, выходить и биться за победу в каждом матче. Мы едем за медалями», — рассказала Белякова в интервью «Чемпионату».