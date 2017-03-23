Фридман: Шипачёв ищет в НХЛ контракт на $ 5,5 млн, Дадонов – на $ 3,5 млн

Известный обозреватель канадского телеканала Sportsnetподелился информацией о том, как могут проходить переговоры о возможном трудоустройстве в НХЛ нападающих питерского СКА«Несколько недель назад я упоминал, что «Лас-Вегас» интересовался Шипачёвым и Дадоновым. Я не разговаривал с представителями «Голден Найтс», но оба свободных агента имеют солидные запросы. Первый запрос всегда должен быть высоким, и это даёт нам представление о том, как могут идти переговоры. Шипачёв, как полагают, ищет в НХЛ зарплату около $ 5,5 млн за сезон, Дадонов – около $ 3,5 млн. Будет любопытно увидеть, если какой-то клуб НХЛ увеличит эти цифры, я даже не говорю о сроках контракта», — отметил Фридман.У обоих российских форвардов, которые вместе со СКА продолжают борьбу за Кубок Гагарина, заканчиваются контракты после окончания текущего сезона.