Тренировочный сбор женской сборной США перед чемпионатом мира отменён, сообщает USA Hockey. Кроме того, команда не сыграет в товарищеском матче со сборной Финляндии, который был запланирован на 25 марта. Мировое первенство пройдёт в американском Плимуте с 31 марта по 7 апреля.Запланированный ранее сбор должен был пройти 22-28 марта в городе Траверс. Федерация хоккея собирается провести сбор в Плимуте, даты которого будут объявлены позднее.Основной состав команды США, которая является действующим чемпионом мира, пригрозил бойкотом турнира, если федерация не увеличит зарплаты в женском хоккее.