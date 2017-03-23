Игроки «Торонто» отыграли семь минут в меньшинстве вместо пяти

Любопытный эпизод произошёл в матче между «Коламбус Блю Джекетс» и «Торонто Мэйпл Лифс» (2:5). В начале третьего периода защитник «Торонто» Роман Полак получил большой (5 минут) и дисциплинарный (10 минут) штраф за грубый силовой приём против форварда «мундиров» Оливера Бьёркстранда. В этом случае на скамейку штрафников должны были отправиться два игрока «Мэйпл Лифс»: сам Полак, которому следовало отбыть 10-минутное удаление, и кто-то из партнёров, которому нужно было отсидеть в штраф-боксе 5 минут, а затем выйти на площадку.Удивительным образом в составе «кленовых листьев» не нашлось желающего отбывать пятиминутное удаление Полака. Когда пять минут меньшинства истекли, то «Торонто» продолжил играть в меньшинстве, так как сам чех продолжал отбывать дисциплинарное наказание. Выпустить пятого игрока команда Майка Бэбкока смогла лишь во время ближайшей остановки игры, которой пришлось ждать почти две минуты (1:54). Таким образом, «Торонто» отыграл вчетвером почти семь минут вместо пяти.«Этого никогда не случится в моей жизни снова. Могу вам об этом пообещать. Никогда больше не буду ждать, чтобы отправить парня на скамейку оштрафованных», — приводит слова Бэбкока официальный сайт лиги.