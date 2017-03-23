Вл. Ушенин: Пхёнчхан — красивый город, в котором, кажется, строится всё

Нападающий «Амура» и олимпийской сборной Россииподелился впечатлениями от дебюта в национальной команде. Россияне провели два товарищеских матча с Южной Кореей в Пхёнчхане — столице Олимпиады 2018 года.«Мы со всей ответственностью отнеслись к дебюту в сборной, полностью выложились. Насколько у нас получилось — решать тренерам и специалистам. Первая игра сложилась для нас лучше, чем вторая. Тренерский штаб Олега Браташа и Валерия Брагина тройку отметил, но и указал на кое-какие проблемные моменты. В принципе, неплохой получилась и вторая игра, тренеры вроде бы остались довольны.Тренерский штаб предложил команде очень активную модель игры. Наверное, учитывалось то, что южнокорейцы не являются одной из ведущих сборных мира. В „Амуре“ по такой системе мы играем разве что в третьих периодах, начинаем обычно с более закрытой модели. Но это и понятно: уровень конкуренции в КХЛ выше.Пхёнчхан — красивый город, в котором, кажется, строится всё. Понравился и олимпийский стадион „Каннын Центр“, чем-то он похож на нашу „Платинум Арену“, может, чуть больше. Правда, лёд в Хабаровске лучшего качества, практически идеальный. Нам с братом показалось, что лёд только недавно сварили, во всяком случае он был тонким. К слову, организаторы переживали, что мы с корейскими хоккеистами его испортим. Наверное, напрасно — сыграли мы аккуратно», — цитирует Ушенина Russia-Hockey.ru.