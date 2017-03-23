Долуда: финансовую ситуацию в «Сочи» нельзя назвать нестабильной

Вице-губернатор Краснодарского краясообщил, что финансовая ситуация в ХК «Сочи» стабильная, несмотря на задержки по зарплатам.«Я не назвал бы финансовую ситуацию в „Сочи“ нестабильной. У нас бывают задержки выплат. Связаны они с тем, что инвестор, взявший на себя обязательства, по какой-то причине не может вовремя их выполнить. Происходит это в силу разных причин. То же самое было с волейбольным „Динамо“ (Краснодар). Там был период, когда деньги не поступали, но сейчас они пришли, и все долги погашены. Не у всех компаний сейчас хорошее экономическое состояние, поэтому происходят задержки», — цитирует Долуду «Р-Спорт».