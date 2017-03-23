Уэйт: «Айлендерс» должны попасть в плей-офф, там мы будем серьёзным соперником

Исполняющий обязанности главного тренера «Нью-Йорк Айлендерс»прокомментировал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2) и отметил, что его команда способна выйти в плей-офф и достойно сыграть там. «Островитяне» отстают от восьмёрки на два очка.«Мы постоянно теряли шайбу в начале матча, я этого не понимаю. Нам надо держать шайбу в зоне атаки. Но мы играли на хорошей скорости, приложили все усилия для победы. Томас Грайсс великолепно сыграл в воротах, а наши ребята забили важные голы. Это очень важная победа для нас.Мы — команда, которая должна пробиться в плей-офф. Это не значит, что нам суждено выиграть, ничего подобного. Но, думаю, мы будем очень серьёзным соперником, если мы попадём в плей-офф. Я хочу туда попасть», — приводятся слова Уэйта на официальном сайте НХЛ.