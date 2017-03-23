Лэдд: два очка «Айлендерс» важнее, чем мой 20-й гол в сезоне

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс»прокомментировал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:2, в котором он отметился заброшенной шайбой.«Ещё два очка в копилку. Конечно, в этом отрезке регулярного чемпионата каждая победа имеет значение. Мы нашли способ выиграть. Наше большинство здорово сработало, забросило две важные шайбы.Мой 20-й гол в сезоне? Здорово добраться до этой отметки, особенно учитывая, что в начале сезона у меня были проблемы с голами. Но сейчас два очка важнее», — приводятся слова Лэдда на официальном сайте НХЛ.