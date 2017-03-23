Кинэн: топ-клубы КХЛ играют на уровне средних команд НХЛ

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар»поделился мнением об уровне команд Континентальной хоккейной лиги. Канадский специалист завоевал Кубок Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс» и Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом».«КХЛ — очень хорошая лига. У команд глубокие составы и талантливые игроки. У меня достаточно опыта, я видел, как играют многие североамериканские команды и команды КХЛ. Лучшие клубы КХЛ могут соперничать с некоторыми командами Национальной хоккейной лиги, они играют на уровне средних команд НХЛ», — цитирует Кинэна ESPN.