В штаб Кинэна в «Куньлуне» хотят войти многие североамериканские тренеры

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар», возглавивший команду после отставки Владимира Юрзинова-младшего, сообщил, что ещё не определился, кто станет его помощниками.«Я ещё не решил, кто будет в моём штабе, но мне поступило очень много звонков от североамериканских тренеров, которые сообщили, что хотели бы поехать со мной в Китай. Я не буду принимать никаких решений по тренерскому штабу, пока не приеду в расположение команды. Я хочу оценить ситуацию и уже на месте принимать необходимые решения. Но интерес из Северной Америки и России очень высок.Развитие фундамента и культуры, необходимой, чтобы выигрывать, будет самым большим испытанием. Но я набрал огромный опыт по этой части за время своей карьеры, и у меня получалось создать победные условия», — цитирует Кинэна ESPN.