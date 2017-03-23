Бёрнсайд: Овечкин и прочие «перебежчики» — головная боль для Беттмэна

Эксперт телекомпании ESPNподелился своим мнением о том, что игроки НХЛ смогут принять участие в Олимпиаде-2018 в Корее.«Каждый раз, когда я слышу слова комиссара НХЛ Гэри Беттмэна о том, что владельцы клубов ненавидят Олимпиаду, то убеждаюсь, что подтверждение участия энхаэловцев в Играх в Корее – это лишь вопрос времени. Дело в том, что Беттмэн не может позволить себе отказаться от Олимпиады только потому, что олимпийский турнир нарушает расписание регулярного чемпионата. Он не может позволить себе сделать так, что лучшие игроки из других лиг и бывшие звёзды НХЛ будут играть на глазах у всего мира в Пхёнчхане, а энхаэловцы в это же время будут трудиться у себя в Северной Америке. Ещё одна головная боль – Овечкин и другие потенциальные «перебежчики».Александр уже сказал, что поедет на Олимпиаду с разрешения владельца «Вашингтона» Теда Леонсиса. А как быть с Никласом Бекстрёмом, который захочет сыграть за сборную Швеции? Или с вратарём Брэйденом Холтби, который захочет помочь Канаде выиграть своё третье подряд олимпийское золото? А если Сидни Кросби заявит, что он хочет сыграть в Корее, встанет ли Марио Лемье на пути у своего лучшего игрока? Такое развитие событий крайне трудно представить. И так же трудно представить, что Беттмэн не в курсе того, что НХЛ вернётся на Олимпиаду будущей зимой, так что нынешние переговоры – попытка сохранить лицо, подтверждая неизбежное», — отмечает Бёрнсайд.