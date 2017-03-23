Дубровский: в сезоне-2016/17 «Трактор» выполнил задачу и сделал шаг вперёд

Губернатор Челябинской области, президент «Трактора»прокомментировал итоги выступления клуба в сезоне-2016/17. По итогам регулярного чемпионата команда заняла четвёртое место на Востоке, а в первом раунде плей-офф уступила «Барысу» со счётом 2-4.«Трактор» – любимая команда Челябинска, сыгравшая в этом году 70-й сезон. Мы были вправе рассчитывать в этом сезоне на хороший итог, на шаг вперёд. И он был сделан, команда выполнила поставленную перед ней задачу и вышла в плей-офф, показав лучший результат со времён Валерия Белоусова. Аппетит приходит во время еды. Мне, как и всем болельщикам, хотелось, чтобы команда прошла дальше, обыграла «Барыс». Все основания для того, чтобы эти ожидания оправдались, были. И раз не получилось, значит, есть, над чем работать, в чём совершенствоваться. То же самое можно сказать и о «Белых медведях». Надо сделать правильные выводы и работать над ошибками.У нас – лучшая оборона во всей Восточной конференции, мы – вторые среди самых дисциплинированных команд регулярного чемпионата. Хочу напомнить, что в главную сборную страны вызывались Василий Демченко и Алексей Кручинин, а юный Виталий Кравцов признавался лучшим новичком первого раунда плей-офф. С молодёжью связаны у меня особые надежды. Когда игроки – профессионалы, да ещё и связаны с городом или областью корнями и общей историей, это даёт им дополнительный стимул в каждом матче – биться и доказывать. Себе, тренеру, болельщикам. Команде, в которой сделана ставка на местных воспитанников, такие игроки всегда будут ко двору», – приводятся слова Дубровского на официальном сайте губернатора Челябинской области.