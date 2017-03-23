П. Форсберг: наш школьный тренер заставлял нас бросать, как Кросби, одной рукой

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш», известный в прошлом нападающийрассказал, что в юности специально тренировал бросок, держа клюшку одной рукой.«У нас был школьный тренер Андерс Мелин, который просил нас так бросать. Надо было делать бросок наотмашь, держа клюшку одной рукой», — приводит слова Форсберга финский журналист Ристо Пакаринен.Шведский форвард продемонстрировал своё умение, первым же подобным броском попав в перекладину ворот.Обсуждение таких «одноруких» бросков спровоцировал недавний эффектный гол капитана «Питтсбург Пингвинз»в ворота «Баффало Сэйбрз», который многие называют кандидатом на самую эффектную шайбу в нынешнем сезоне.