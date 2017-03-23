П. Форсберг: наш школьный тренер заставлял нас бросать, как Кросби, одной рукой

«У нас был школьный тренер Андерс Мелин, который просил нас так бросать. Надо было делать бросок наотмашь, держа клюшку одной рукой», — приводит слова Форсберга финский журналист Ристо Пакаринен.
Шведский форвард продемонстрировал своё умение, первым же подобным броском попав в перекладину ворот.
Видео бросков Форсберга доступно на Youtube
Обсуждение таких «одноруких» бросков спровоцировал недавний эффектный гол капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в ворота «Баффало Сэйбрз», который многие называют кандидатом на самую эффектную шайбу в нынешнем сезоне.
Видео гола Кросби доступно в официальном аккаунте НХЛ в «Твиттере».