Главная цель проекта: предоставить непрофессиональным командам возможность встретиться на льду с «Трактором», а болельщикам из городов Челябинской области – познакомиться с командой и пообщаться с любимыми игроками. Каждый матч будет сопровождать спортивный праздник, организованный «Трактором».
Первый матч состоится 24 марта в Златоусте, где «Трактор» встретится сразу с двумя командами — «Таганай» Златоуст и «Миасс-Сити» Миасс. До начала игры в фойе комплекса состоится фото- и автографсессия с игроками команды.
24 марта. Златоуст. ФСК «Таганай»
Начало праздника в 16:00, начало матча в 17:00 (по местному времени).
31 марта. Троицк. СОК «Метеор»
Начало праздника в 15:30, начало матча в 16:30.
7 апреля. Кременкуль. ФОК «Айсберг»
Начало праздника в 16:00, начало матча в 17:00.
«Трактор» сыграет с любительскими командами Челябинской области
Фото: hctraktor.org