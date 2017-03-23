«Трактор» сыграет с любительскими командами Челябинской области Фото: hctraktor.org

«Трактор» продолжает традицию товарищеских матчей с любительскими командами Челябинской области. В 2017 году встречи будут посвящены 70-летию основания клуба и пройдут в Златоусте, Троицке и Кременкуле.Главная цель проекта: предоставить непрофессиональным командам возможность встретиться на льду с «Трактором», а болельщикам из городов Челябинской области – познакомиться с командой и пообщаться с любимыми игроками. Каждый матч будет сопровождать спортивный праздник, организованный «Трактором».Первый матч состоится 24 марта в Златоусте, где «Трактор» встретится сразу с двумя командами — «Таганай» Златоуст и «Миасс-Сити» Миасс. До начала игры в фойе комплекса состоится фото- и автографсессия с игроками команды.24 марта. Златоуст. ФСК «Таганай»Начало праздника в 16:00, начало матча в 17:00 (по местному времени).31 марта. Троицк. СОК «Метеор»Начало праздника в 15:30, начало матча в 16:30.7 апреля. Кременкуль. ФОК «Айсберг»Начало праздника в 16:00, начало матча в 17:00.