Маклеллан: Тальбо — последний, кем можно быть недовольным из-за матча с «Дакс»

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Тодд Маклеллан прокомментировал поражение от «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 3:4, а также отметил, что вратаря Кэма Тальбо не стоит винить в пропущенных шайбах.
«Уверен, первую шайбу он бы хотел поймать, но после этого он отразил много сильных бросков. Кэм Тальбо — последний человек, кем можно быть недовольным из-за матча с „Анахаймом“, — приводятся слова Маклеллана на официальном сайте НХЛ.
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