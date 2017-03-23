Маклеллан: Тальбо — последний, кем можно быть недовольным из-за матча с «Дакс»

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз»прокомментировал поражение от «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 3:4, а также отметил, что вратаряне стоит винить в пропущенных шайбах.«Уверен, первую шайбу он бы хотел поймать, но после этого он отразил много сильных бросков. Кэм Тальбо — последний человек, кем можно быть недовольным из-за матча с „Анахаймом“, — приводятся слова Маклеллана на официальном сайте НХЛ.