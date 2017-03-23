Э. Карлссон: НХЛ нанесёт большой ущерб хоккею, если не отпустит нас на ОИ

Защитник «Оттавы Сенаторз» и сборной Швеции, серебряный призёр Олимпиадыне понимает причин, по которым НХЛ не хочет отпускать своих игроков на Игры 2018 года.«Я считаю, НХЛ должна отпустить своих игроков на Олимпиаду. Для хоккейного сообщества за пределами Северной Америки одна из важнейших вещей — иметь возможность наблюдать, как лучшие игроки мира соревнуются на одном турнире. Мы в Швеции не могли смотреть матчи НХЛ, Олимпиада — единственный турнир, когда мы садились у телевизоров и смотрели, как лучшие хоккеисты мира играют вместе.НХЛ нанесёт большой ущерб хоккею, если не отпустит нас в Корею. Это ударит по болельщикам во всём мире. Я считаю, нам важно показать хороший пример на крупнейшем соревновании планеты, которое смотрят не только хоккейные фанаты, но и все остальные. Это возможность показать всем, как хорош хоккей, какого прогресса мы добились в игре.НХЛ легко может расширить свой рынок, просто послав своих хоккеистов на Игры, а мы хотим туда поехать. Я ещё не встречал человека, который бы участвовал в Олимпиаде или готовился к ней и который не хотел бы ехать. В этом вопросе все единодушны. Я не вижу причин, по которым нам мешают. Я уже был на одной Олимпиаде и надеюсь, у меня будет возможность поехать на каждые Игры до тех пор, пока я не закончу карьеру», — цитирует Карлссона ESPN.